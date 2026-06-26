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Франция и Норвегия назвали составы на матч ЧМ-2026. Холанд остался в запасе

Определились стартовые составы сборных Норвегии и Франции на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Норвегия: Сельвик, Эстигор, Бьёркан, Фальхенер, Берг, Эурснес, Торстведт, Осгор, Шельдеруп, Бобб, Ларсен.

Франция: Меньян, Юпамекано, Кунде, Тео Эрнандес, Лакруа, Коне, Тчуамени, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Дуэ.

Перед очной встречей обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф. Франция возглавляет группу I благодаря лучшей разнице мячей, а Норвегия с теми же шестью очками располагается на второй строчке. Сенегал и Ирак, не набравшие ни одного балла, потеряли шансы на выход из группы.

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