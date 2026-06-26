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Морган: Роналду - самый великий в истории. Месси не лучший даже среди аргентинцев

Известный британский журналист Пирс Морган вновь вступил в заочную дискуссию о том, кто является лучшим футболистом в истории.
Фото: Getty Images
Он заявил, что Криштиану Роналду превосходит Лионеля Месси, а лучшим аргентинским игроком всех времён назвал Диего Марадону.

- Криштиану является самым великим футболистом в истории. Знаю, что многие отдают предпочтение Месси. Я же считаю, что он даже не лучший среди аргентинцев. Марадона превосходит Лионеля, - передаёт слова Моргана Talksport.

На сегодняшний день в активе Месси восемь "Золотых мячей", тогда как Роналду становился обладателем престижной награды пять раз. Оба продолжают выступление на чемпионате мира 2026 года. После двух матчей аргентинец забил пять мячей, а португалец отличился дважды.

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