Орлов оценил шансы Вендела сыграть за сборную Бразилии

Фото: ФК "Зенит"

- Вендел не может попасть в сборную Бразилии по спортивным показателям. Он сейчас играет на 50% своих возможностей. " Зенит " это устраивает... - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По словам Орлова, футболист далёк от своего максимального уровня и не демонстрирует той игры, которая позволила бы претендовать на место в составе сборной Бразилии.Вендел защищает цвета петербургского клуба с 2020 года. За это время полузащитник провёл 180 матчей, забил 23 мяча и отдал 39 результативных передач. Вместе с "Зенитом" он пять раз выигрывал чемпионат России. Контракт бразильца рассчитан до 2029 года.