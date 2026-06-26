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Орлов оценил шансы Вендела сыграть за сборную Бразилии

Бразильский полузащитник "Зенита" Маркус Вендел пока не заслуживает вызова в национальную команду.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Орлова, футболист далёк от своего максимального уровня и не демонстрирует той игры, которая позволила бы претендовать на место в составе сборной Бразилии.

- Вендел не может попасть в сборную Бразилии по спортивным показателям. Он сейчас играет на 50% своих возможностей. "Зенит" это устраивает... - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Вендел защищает цвета петербургского клуба с 2020 года. За это время полузащитник провёл 180 матчей, забил 23 мяча и отдал 39 результативных передач. Вместе с "Зенитом" он пять раз выигрывал чемпионат России. Контракт бразильца рассчитан до 2029 года.

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