Погребняк прокомментировал выступление Бразилии на ЧМ-2026

Экс-игрок национальной сборной Павел Погребняк считает, что сборная Бразилии ещё не показала свой максимум на чемпионате мира 2026 года.



Фото: ФИФА





- Постепенно бразильцы набирают форму, Неймар может выйти на свой уровень. Для них очень хорошо, что чемпионат мира такой длинный, стадия 1/16 плей-офф как раз им в кассу, чтобы добрать кондиции, - приводит слова Погребняка "Матч ТВ"

Бразильцы завершили групповой этап без поражений, набрав семь очков в трёх матчах. В плей-офф команда Карло Анчелотти встретится со сборной Японии. Матч 1/16 финала состоится 29 июня. По мнению Погребняка, по ходу турнира команда Карло Анчелотти способна серьёзно прибавить, а Неймар - вернуть свои лучшие кондиции.Бразильцы завершили групповой этап без поражений, набрав семь очков в трёх матчах. В плей-офф команда Карло Анчелотти встретится со сборной Японии. Матч 1/16 финала состоится 29 июня.