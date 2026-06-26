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Погребняк прокомментировал выступление Бразилии на ЧМ-2026

Экс-игрок национальной сборной Павел Погребняк считает, что сборная Бразилии ещё не показала свой максимум на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению Погребняка, по ходу турнира команда Карло Анчелотти способна серьёзно прибавить, а Неймар - вернуть свои лучшие кондиции.

- Постепенно бразильцы набирают форму, Неймар может выйти на свой уровень. Для них очень хорошо, что чемпионат мира такой длинный, стадия 1/16 плей-офф как раз им в кассу, чтобы добрать кондиции, - приводит слова Погребняка "Матч ТВ".

Бразильцы завершили групповой этап без поражений, набрав семь очков в трёх матчах. В плей-офф команда Карло Анчелотти встретится со сборной Японии. Матч 1/16 финала состоится 29 июня.

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