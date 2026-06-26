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Кержаков выделил главную команду первых туров ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков не торопится делать окончательные выводы о главном фаворите чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По его мнению, по-настоящему оценивать претендентов на титул стоит только после начала матчей на выбывание, однако уже сейчас одна команда заметно выделяется на фоне остальных.

- Сейчас самыми мощными на чемпионате мира являются французы. Сложно судить о фаворитах турнира. Когда пройдёт 1/16 финала, отсеются некоторые сборные, и будут матчи на вылет. Можно будет что-то говорить, а сейчас сложно рассуждать, - цитирует Кержакова "Чемпионат".

Французы уверенно начали турнир, одержав две победы в двух матчах и досрочно гарантировав себе участие в следующем раунде мирового первенства.

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