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Жирков: Португалия разгонится в плей-офф ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков уверен, что главные матчи для Португалии на чемпионате мира 2026 года ещё впереди.
Фото: ФИФА
По мнению экс-защитника, команда Роберто Мартинеса способна заметно прибавить после завершения группового этапа, а Криштиану Роналду сделает всё возможное, чтобы закончить своё последнее мировое первенство с титулом.

- Сборная Португалии разгонится в плей-офф и начнёт играть лучше. Она будет одним из фаворитов. Для Роналду это последний чемпионат мира. Он захочет выиграть трофей, - приводит слова Жиркова Metaratings.ru.

Перед заключительным туром группового этапа португальская команда имеет в активе четыре очка и занимает вторую строчку в квартете K. Следующим соперником команды станет сборная Колумбии.

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