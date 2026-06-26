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Дембеле оформил хет-трик уже в первом тайме матча с Норвегией

Сборная Франции уверенно начала матч третьего тура группового этапа чемпионата мира - 2026 против Норвегии.
Фото: ФИФА
Уже на седьмой минуте Усман Дембеле вывел свою команду вперёд, а спустя 13 минут оформил дубль.

Норвежцы быстро сократили отставание благодаря голу Телу Осгора на 21-й минуте, однако интрига продержалась недолго. На 32-й минуте Дембеле отправил третий мяч в ворота соперника и оформив хет-трик ещё до перерыва.

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