Дембеле оформил хет-трик уже в первом тайме матча с Норвегией

Сборная Франции уверенно начала матч третьего тура группового этапа чемпионата мира - 2026 против Норвегии.

Фото: ФИФА

Уже на седьмой минуте Усман Дембеле вывел свою команду вперёд, а спустя 13 минут оформил дубль.



Норвежцы быстро сократили отставание благодаря голу Телу Осгора на 21-й минуте, однако интрига продержалась недолго. На 32-й минуте Дембеле отправил третий мяч в ворота соперника и оформив хет-трик ещё до перерыва.