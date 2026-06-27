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Франция благодарю хет-трику Дембеле разгромила Норвегию

Сборная Франции завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года без потерь.
Фото: ФИФА
В матче третьего тура команда уверенно переиграла Норвегию со счётом 4:1 и с девятью очками заняла первое место в группе I.

Главным героем встречи стал Усман Дембеле. Нападающий открыл счёт уже на седьмой минуте, затем отличился ещё раз на 20-й, а на 32-й оформил хет-трик. Норвежцы сумели сократить отставание благодаря точному удару Телу Осгора на 21-й минуте.

Окончательный результат в компенсированное время установил Дезире Дуэ.

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