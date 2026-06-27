Франция благодарю хет-трику Дембеле разгромила Норвегию

Сборная Франции завершила групповой этап чемпионата мира 2026 года без потерь.

Фото: ФИФА

В матче третьего тура команда уверенно переиграла Норвегию со счётом 4:1 и с девятью очками заняла первое место в группе I.



Главным героем встречи стал Усман Дембеле. Нападающий открыл счёт уже на седьмой минуте, затем отличился ещё раз на 20-й, а на 32-й оформил хет-трик. Норвежцы сумели сократить отставание благодаря точному удару Телу Осгора на 21-й минуте.



Окончательный результат в компенсированное время установил Дезире Дуэ.