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Черышев назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2026

Экс-наставник мадридского "Реала" Дмитрий Черышев включил сборную Испании в число главных претендентов на победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Специалист уверен, что команда Луиса де ла Фуэнте входит в тройку сильнейших сборных турнира.

- Сборная Испании - один из трёх фаворитов ЧМ-2026. Ещё я могу назвать фаворитами сборные Аргентины и Франции, - приводит слова Черышева Metaratings.ru.

В заключительном матче группового этапа "красная фурия" сыграет со сборной Уругвая. Встреча состоится 27 июня, начало - 03:00 мск.

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