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Фёдоров раскритиковал назначение Каннаваро в сборную Узбекистана

Экс-игрок сборной Узбекистана Андрей Фёдоров считает, что национальная команда могла избежать неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года, если бы её продолжил тренировать Тимур Кападзе.
Фото: Getty Images
По мнению специалиста, назначение Фабио Каннаваро было ошибочным решением.

- Я бы не назначал Каннаваро главным тренером сборной Узбекистана, а оставил бы Кападзе. Он хорошо справлялся с задачами главного тренера сборной. У Каннаваро своя мотивация для работы в Узбекистане, - цитирует Фёдорова Metaratings.ru.

Для сборной Узбекистана нынешний чемпионат мира стал дебютным в истории. Однако команда проиграла оба стартовых матча группового этапа - Колумбии (1:3) и Португалии (0:5), лишившись реальных шансов на выход в плей-офф. Заключительную встречу на турнире узбекистанцы проведут 28 июня против ДР Конго.

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