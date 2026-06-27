Испания и Уругвай объявили стартовые составы на матч чемпионата мира

Опубликованы составы сборных Уругвая и Испании на матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2026.

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В составе уругвайской команды на поле выйдут Муслера, Касерес, Варела, Оливера, Санабрия, Угарте, Бентанкур, Вальверде, Каноббио, Араухо Вильчес и Нуньес.



Испанию с первых минут представят Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Мерино, Педри, Ямаль, Баэна и Оярсабаль.



Перед заключительным туром Испания с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы H. Уругвай, набравший два балла, занимает второе место, опережая Кабо-Верде по дополнительным показателям. Саудовская Аравия с одним очком располагается на четвёртой строчке.