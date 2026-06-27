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Мостовой высказался о вылете Турции с ЧМ-2026

Несмотря на вылет сборной Турции с чемпионата мира 2026 года, Александр Мостовой не считает выступление команды провальным.
Фото: Getty Images
Экс-футболист отметил, что турки выглядели достойно по игре и не заслуживали столь жёсткой критики.

- Про ту же Турцию многие кричат, что команда провалилась на чемпионате мира. Но она в каждом матче превосходила соперников по игре. Вчера они обыграли сборную, которая находится на первом месте в группе, - приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".

Турецкая команда завершила групповой этап на последнем месте, набрав три очка. В первых двух турах сборная уступила Австралии и Парагваю, а затем обыграла США, однако эта победа уже не помогла ей выйти в плей-офф.

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