Стало известно, сыграет ли Месси с Иорданией

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не планирует задействовать Лионеля Месси на протяжении всего матча с Иорданией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.



Фото: ФИФА

Как пишет журналист Гастон Эдул, капитан аргентинцев получит игровое время, однако проведёт на поле менее 90 минут. Тренерский штаб намерен серьёзно обновить стартовый состав, поскольку аргентинская команда уже гарантировала себе выход в плей-офф, одержав две победы на старте турнира.



В предыдущих встречах сборная Аргентины обыграла Алжир (3:0) и Австрию (2:0), а все пять мячей команды записал на свой счёт Лионель Месси.



Матч Аргентина - Иордания состоится 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 05:00 по московскому времени.