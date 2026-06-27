Стало известно, сыграет ли Месси с Иорданией

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Зенит" договорился о трансфере нападающего за 18 миллионов евро - источник
Известны уже пять пар плей-офф ЧМ-2026
3
Франция благодарю хет-трику Дембеле разгромила Норвегию
Ганский колдун пообещал снять санкции со сборной России
46
Нгамале, покинувший "Динамо", будет оштрафован на месячную зарплату - источник
19
Главные новости
Матчи
24
Скрыть
Сегодня (8)
Завтра (7)
Вчера (9)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0
0
0
Саудовская Аравия
1 тайм
Уругвай
0 - 0
0
0
Испания
1 тайм
Египет
06:00
Иран
Не начат
Новая Зеландия
06:00
Бельгия
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо
16:30
Торпедо
Не начат
Локомотив
17:00
Родина
Не начат
Ахмат
17:00
ОФК Белград
Не начат
Зенит
17:00
Ленинградец
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Япония
1 - 1
1
1
Швеция
Завершен
Тунис
1 - 3
1
3
Нидерланды
Завершен
Парагвай
0 - 0
0
0
Австралия
Завершен
Турция
3 - 2
3
2
США
Завершен
Сенегал
5 - 0
5
0
Ирак
Завершен
Норвегия
1 - 4
1
4
Франция
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
3 - 0
3
0
Волга Ул
Завершен
Рубин
1 - 1
1
1
КАМАЗ
Завершен
Акрон
0 - 1
0
1
Балтика
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Хорватия
00:00
Гана
Не начат
Панама
00:00
Англия
Не начат
Колумбия
02:30
Португалия
Не начат
ДК Конго
02:30
Узбекистан
Не начат
Иордания
05:00
Аргентина
Не начат
Алжир
05:00
Австрия
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов
16:00
Нефтехимик
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Стало известно, сыграет ли Месси с Иорданией
Сегодня, 02:22
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не планирует задействовать Лионеля Месси на протяжении всего матча с Иорданией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Как пишет журналист Гастон Эдул, капитан аргентинцев получит игровое время, однако проведёт на поле менее 90 минут. Тренерский штаб намерен серьёзно обновить стартовый состав, поскольку аргентинская команда уже гарантировала себе выход в плей-офф, одержав две победы на старте турнира.
В предыдущих встречах сборная Аргентины обыграла Алжир (3:0) и Австрию (2:0), а все пять мячей команды записал на свой счёт Лионель Месси.
Матч Аргентина - Иордания состоится 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 05:00 по московскому времени.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Аргентины
Лионель Месси
Сборная Иордании
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
+1