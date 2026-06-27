Керимов жёстко раскритиковал Монтеллу после вылета Турции с ЧМ

Вылет сборной Турции уже по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года вызвал резкую реакцию комментатора Эльвина Керимова.



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- Есть большие вопросы к главному тренеру Монтелле по заявке на турнир. Полный провал. Так рано вылететь из такого по регламенту очень мягкого и комфортного турнира - надо было умудриться, - приводит слова Керимова "Чемпионат"

По его мнению, команда не имела права завершать турнир так рано, а главному тренеру Винченцо Монтелле есть за что отвечать.Турецкая сборная проиграла Австралии (0:2) и Парагваю (0:1), лишившись шансов на выход в плей-офф ещё до заключительного тура. Победа над США со счётом 3:2 уже не повлияла на положение команды в группе.