Мбаппе завершил матч чемпионата мира без гола впервые с полуфинала ЧМ-2022

Матч против Норвегии стал первым за долгое время на чемпионатах мира, в котором Килиан Мбаппе не сумел отличиться забитым мячом.

Фото: ФИФА





До этого форвард "



Несмотря на отсутствие голов в игре с Норвегией, Мбаппе внёс весомый вклад в победу своей команды, записав на свой счёт две результативные передачи. Встреча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась победой сборной Франции со счётом 4:1, однако голевая серия капитана французов подошла к концу.До этого форвард " Реала " поражал ворота соперников в трёх матчах мировых первенств подряд. В финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной он оформил хет-трик, а на нынешнем турнире дважды забил Сенегалу (3:1) и ещё два мяча отправил в ворота Ирака (3:0).Несмотря на отсутствие голов в игре с Норвегией, Мбаппе внёс весомый вклад в победу своей команды, записав на свой счёт две результативные передачи.