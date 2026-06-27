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Мбаппе завершил матч чемпионата мира без гола впервые с полуфинала ЧМ-2022

Матч против Норвегии стал первым за долгое время на чемпионатах мира, в котором Килиан Мбаппе не сумел отличиться забитым мячом.
Фото: ФИФА
Встреча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась победой сборной Франции со счётом 4:1, однако голевая серия капитана французов подошла к концу.

До этого форвард "Реала" поражал ворота соперников в трёх матчах мировых первенств подряд. В финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной он оформил хет-трик, а на нынешнем турнире дважды забил Сенегалу (3:1) и ещё два мяча отправил в ворота Ирака (3:0).

Несмотря на отсутствие голов в игре с Норвегией, Мбаппе внёс весомый вклад в победу своей команды, записав на свой счёт две результативные передачи.

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