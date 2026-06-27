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Кержаков оценил перспективы Узбекистана: чуда не жду

Александр Кержаков оценил перспективы сборной Узбекистана перед заключительным туром группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению бывшего нападающего сборной России, команде Фабио Каннаваро будет крайне сложно пробиться в плей-офф.

- Обыграть ДР Конго нужно с огромной разницей по забитым мячам. Не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф и случится какое-то чудо, - цитирует эксперта "Чемпионат".

После двух туров команда Фабио Каннаваро остаётся без набранных очков. Узбекистан уступил Колумбии (1:3) и Португалии (0:5), существенно осложнив себе борьбу за выход из группы.

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