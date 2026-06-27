Аршавин - о сборной Норвегии: футбол за такое накажет

Андрей Аршавин отреагировал на решение сборной Норвегии не выпускать на матч ЧМ-2026 с Францией основных игроков.

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- Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет, - сказал эксперт в эфире "Матч ТВ".