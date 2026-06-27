Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
06:00
ИранНе начат
Новая Зеландия
06:00
БельгияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
16:30
ТорпедоНе начат
Локомотив
17:00
РодинаНе начат
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат
Зенит
17:00
ЛенинградецНе начат

Аршавин - о сборной Норвегии: футбол за такое накажет

Андрей Аршавин отреагировал на решение сборной Норвегии не выпускать на матч ЧМ-2026 с Францией основных игроков.
Фото: Getty Images
По мнению экс-футболиста сборной России, подобный подход может обернуться проблемами уже в плей-офф.

- Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет, - сказал эксперт в эфире "Матч ТВ".

Напомним, норвежцы уступили Франции со счётом 1:4. В составе сборной Норвегии произошло 10 изменений по сравнению с прошлым матчем. В частности, на скамейке на эту игру остались Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и многие другие основные футболисты. Несмотря на поражение, команда сохранила второе место в группе и вышла в плей-офф.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится