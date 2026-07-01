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Мостовой: Нидерланды и Марокко - хорошие команды, в отличие от немцев

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о вылете сборной Нидерландов с ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Александр Мостовой заявил, что сборные Нидерландов и Марокко достойны играть в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

"Нидерландам очень не повезло со жребием. И Нидерланды, и Марокко – две команды, которые были достойны, чтобы пройти дальше, но они попали друг на друга.

Если бы они попали на других соперников, думаю, что и те и другие прошли бы дальше. Это обе хорошие команды, в отличие от немцев", - сказал Мостовой "РИА Новости".

Вчера, 30 июня, состоялся матч в рамках 1/16 финала чемпионата мира между национальными командами Нидерландов и Марокко. Встреча проходила на стадионе "ББВА" в Мексике. Африканская сборная одержала победу по итогам серии пенальти (1:1, 3:2 - пенальти).

В понедельник, 29 июня, национальная команда Германии вылетела с мундиаля, потерпев поражение от Парагвая (1:1, 3:4 - пенальти).

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