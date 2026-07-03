Испания уверенно разобралась с Австрией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Испании уверенно преодолела барьер 1/16 финала чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Команда Луиса де ла Фуэнте без особых проблем обыграла Австрию со счётом 3:0 и вышла в следующий раунд турнира.



Испанцы могли выйти вперёд уже на 29-й минуте, когда отличился Марк Кукурелья, однако после просмотра эпизода арбитр отменил взятие ворот. Тем не менее ещё до перерыва Микель Оярсабаль всё же вывел свою команду вперёд.



Во втором тайме преимущество "Фурии Рохи" увеличил Педро Порро, а незадолго до финального свистка Оярсабаль оформил дубль, установив окончательный счёт - 3:0.



В 1/8 финала сборная Испании сыграет с победителем пары Португалия - Хорватия.