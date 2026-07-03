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Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии - сестра игрока

Криштиану Роналду, вероятно, близок к завершению международной карьеры.
Фото: Getty Images
Об этом рассказала сестра футболиста Катя Авейру. По её словам, после окончания мирового первенства 41-летний форвард планирует попрощаться с национальной командой.

- Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир. Я имею в виду сборную, - сказала сестра игрока в эфире Sport TV.

В ночь на 3 июля сборная Португалии сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира - 2026. В случае победы команда Роналду встретится против Испании в 1/8 финала.

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