Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии - сестра игрока

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- Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир. Я имею в виду сборную, - сказала сестра игрока в эфире Sport TV.

Об этом рассказала сестра футболиста Катя Авейру. По её словам, после окончания мирового первенства 41-летний форвард планирует попрощаться с национальной командой.В ночь на 3 июля сборная Португалии сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира - 2026. В случае победы команда Роналду встретится против Испании в 1/8 финала.