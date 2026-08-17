Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 50-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Амура Калмыкова. Вскоре форвард получил возможность оформить дубль, однако не сумел реализовать пенальти.
"Спартак" удерживал минимальное преимущество практически до финального свистка, но на 90+1-й минуте "Уфа" сравняла счёт и ушла от поражения.
"Уфа" вырвала ничью у костромского "Спартака" в концовке матча
Костромской "Спартак" и "Уфа" сыграли вничью в матче 6-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Фото: ФК "Спартак" Кострома