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FairSquare выступила против нового президентского срока Инфантино в ФИФА - источник

Британская правозащитная организация FairSquare выступила против возможного участия Джанни Инфантино в следующих выборах президента ФИФА.
Фото: Getty Images
Как пишет The Athletic, соответствующее обращение было направлено в один из комитетов международной федерации. Поводом стал вопрос о количестве президентских сроков Инфантино. Он руководит ФИФА с 2016 года и намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2027 года, хотя устав организации предусматривает ограничение в три срока.

Спор возник из-за решения ФИФА, принятого в 2022 году. Первый период работы Инфантино с 2016 по 2019 год не был засчитан как полноценный срок, поскольку тогда он завершал мандат Зеппа Блаттера. В FairSquare считают такую трактовку противоречащей уставу и требуют не допускать функционера до новых выборов.

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