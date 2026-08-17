Трансфер Батракова - идеальная сделка для всех: звезда РПЛ едет в Турцию

В первом туре стартовавшей в минувшие выходные турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграл на своем поле вничью с новичком элитного дивизиона клубом «Чорум» (2:2). На послематчевой пресс-конференции главный тренер действующих чемпионов Окан Бурук заявил, что команде сильно не хватает игроков атакующего плана и ему срочно нужны «десятка», форвард и вингер.
Так что пазл складывается идеально: именно на позицию «десятки» и приобретается Батраков. И она для него идеально подходит. Да, Алексей начинал свою карьеру глубже и даже в этом сезоне из-за кадровых проблем «железнодорожников» вынужден был выходить в центре полузащиты. Но ярко раскрылся в «Локо» и заставил о себе говорить именно на месте атакующего хавбека. 33 гола и 23 ассиста в 78 матчах – внушительный показатель для 21-летнего футболиста.
На бумаге для игрока одни плюсы. Его функционал нужен новой команде, возможность поиграть в сильном чемпионате и проверить себя на уровне действительно больших звезд, необходимая среда для прогресса. Я просто напомню имена игроков, которые сейчас выступают в Турции: Гюндоган, Сане, Осимхен, Эдерсон, Шкриньяр, Канте, Асенсио, Гринвуд. Буквально недавно туда перебрались Салах и Лукаку. Ну и, конечно, не стоит забывать про Лигу чемпионов, в которой клуб выступает регулярно.
Более того, лучшего времени для ухода уже, вероятно, у Батракова может и не быть. За спиной два феноменальных по статистике и игре сезона, а также выигранные бронзовые медали чемпионата России. И будущее в красно-зеленой футболке прямо сейчас выглядит ну очень темным. Нынешняя команда расходится кто куда, а один в поле не воин. В таких реалиях сиять также ярко дальше не представляется возможным.
«Локомотив» же благодаря этой продаже проведет одно из своих самых прибыльных трансферных окон. Ранее в «Краснодар» был продан Воробьев, близка к завершению сделка с «Зенитом» по Карпукасу. Таким образом клуб сможет поправить свои финансы, которые из-за долгов и всего прочего находятся сейчас в плачевном состоянии.
Как тут не вспомнить документ, который всплыл в Сети во время лицензирования на сезон-2026/27. Уже тогда в доходной части москвичей, по данным файла, были указаны деньги, которые они рассчитывали получить за Батракова, Карпукаса, Воробьева и… Монтеса. Мексиканец, выходит, следующий?
Мы с вами, как весь российский футбол и национальная сборная, тоже в выигрыше – на одного россиянина, играющего в Европе на действительно высоком уровне, станет больше. Примеры того же Головина или Сафонова перед глазами. Удачи, Алексей!
Фото: ФК "Локомотив"