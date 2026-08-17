Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УфаЗавершен

Трансфер Батракова - идеальная сделка для всех: звезда РПЛ едет в Турцию

Сага завершается.
Главные российские инсайдеры Карпов и Панков сообщили, что «Локомотив» и «Галатасарай» договорились-таки о переходе Батракова. Сумма трансфера за молодую звезду РПЛ и сборной России составит 25 миллионов евро плюс еще 4 млн евро в виде бонусов после выполнения определенных условий. Стороны еще согласуют детали личного контракта игрока, и он будет рассчитан на 4 или 5 лет.

В первом туре стартовавшей в минувшие выходные турецкой Суперлиги «Галатасарай» сыграл на своем поле вничью с новичком элитного дивизиона клубом «Чорум» (2:2). На послематчевой пресс-конференции главный тренер действующих чемпионов Окан Бурук заявил, что команде сильно не хватает игроков атакующего плана и ему срочно нужны «десятка», форвард и вингер.

Так что пазл складывается идеально: именно на позицию «десятки» и приобретается Батраков. И она для него идеально подходит. Да, Алексей начинал свою карьеру глубже и даже в этом сезоне из-за кадровых проблем «железнодорожников» вынужден был выходить в центре полузащиты. Но ярко раскрылся в «Локо» и заставил о себе говорить именно на месте атакующего хавбека. 33 гола и 23 ассиста в 78 матчах – внушительный показатель для 21-летнего футболиста.

Трансфер Батракова - идеальная сделка для всех: звезда РПЛ едет в Турцию

На бумаге для игрока одни плюсы. Его функционал нужен новой команде, возможность поиграть в сильном чемпионате и проверить себя на уровне действительно больших звезд, необходимая среда для прогресса. Я просто напомню имена игроков, которые сейчас выступают в Турции: Гюндоган, Сане, Осимхен, Эдерсон, Шкриньяр, Канте, Асенсио, Гринвуд. Буквально недавно туда перебрались Салах и Лукаку. Ну и, конечно, не стоит забывать про Лигу чемпионов, в которой клуб выступает регулярно.

Более того, лучшего времени для ухода уже, вероятно, у Батракова может и не быть. За спиной два феноменальных по статистике и игре сезона, а также выигранные бронзовые медали чемпионата России. И будущее в красно-зеленой футболке прямо сейчас выглядит ну очень темным. Нынешняя команда расходится кто куда, а один в поле не воин. В таких реалиях сиять также ярко дальше не представляется возможным.

«Локомотив» же благодаря этой продаже проведет одно из своих самых прибыльных трансферных окон. Ранее в «Краснодар» был продан Воробьев, близка к завершению сделка с «Зенитом» по Карпукасу. Таким образом клуб сможет поправить свои финансы, которые из-за долгов и всего прочего находятся сейчас в плачевном состоянии.


Как тут не вспомнить документ, который всплыл в Сети во время лицензирования на сезон-2026/27. Уже тогда в доходной части москвичей, по данным файла, были указаны деньги, которые они рассчитывали получить за Батракова, Карпукаса, Воробьева и… Монтеса. Мексиканец, выходит, следующий?

Мы с вами, как весь российский футбол и национальная сборная, тоже в выигрыше – на одного россиянина, играющего в Европе на действительно высоком уровне, станет больше. Примеры того же Головина или Сафонова перед глазами. Удачи, Алексей!

Фото: ФК "Локомотив"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится