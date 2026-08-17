Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УфаЗавершен

Дивеев высказался об игре "Зенита" после разгрома "Динамо"

Игорь Дивеев поделился впечатлениями от крупной победы "Зенита" над московским "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
Защитник петербуржцев признал, что итоговый счёт 3:0 не отражает всей сложности встречи.

- Главное было держать концентрацию до самого конца, тем более что 1:0, 2:0 - это самые ужасные счета, - приводит слова Дивеева "Матч ТВ".

Следующую встречу команда Сергея Семака проведёт 19 августа против "Крыльев Советов" в Кубке России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится