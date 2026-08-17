Дивеев высказался об игре "Зенита" после разгрома "Динамо"

Фото: ФК "Зенит"

- Главное было держать концентрацию до самого конца, тем более что 1:0, 2:0 - это самые ужасные счета, - приводит слова Дивеева "Матч ТВ"

Защитник петербуржцев признал, что итоговый счёт 3:0 не отражает всей сложности встречи.Следующую встречу команда Сергея Семака проведёт 19 августа против "Крыльев Советов" в Кубке России.