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Египет открыл счет в матче 1/16 финала ЧМ с Австралией

Сборная Египта повела в счете в матче 1/16 финала ЧМ с Австралией.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Штрафной на левом фланге египтяне разыграли, удар Ашура был заблокирован, далее последовала подача с правого фланга на дальнюю штангу и точный удар Ашура головой.

К 20-й минуте египтяне ведут в счете 1:0.

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