Египет открыл счет в матче 1/16 финала ЧМ с Австралией

Сборная Египта повела в счете в матче 1/16 финала ЧМ с Австралией.

Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"

Штрафной на левом фланге египтяне разыграли, удар Ашура был заблокирован, далее последовала подача с правого фланга на дальнюю штангу и точный удар Ашура головой.



К 20-й минуте египтяне ведут в счете 1:0.