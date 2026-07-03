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Аршавин: в СМИ говорят, что тренер должен отказаться от Роналду. Это пошло на пользу

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о влиянии Криштиану Роналду на сборную Португалии.
Фото: Getty Images
"Говорят в СМИ: что тренер должен отказаться от Роналду. Это пойдет на пользу (команде). И как показала жизнь, это пошло на пользу", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".


Напомним, сегодня, 3 июля, сборная Португалии обыграла Хорватию со счётом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026 и пробилась в следующий раунд турнира, где сыграет с Испанией.

Криштиану Роналду провел на поле 81 минуту, реализовав пенальти. Его заменил Гонсало Рамуш, который забил победный гол на 94-й минуте.

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