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Матч 1/8 финала ЧМ перенесли на шесть часов из-за погоды - источник

Матч 1/8 финала ЧМ между Англией и Мексикой перенесен на шесть часов.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Claro Sports.

По данным источника, причиной стала возможная гроза. Матч начнется в 21:00 по мск, вместо 03:00. Встреча состоится 5 июля на стадионе "Ацтека".

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