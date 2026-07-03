Матч 1/8 финала ЧМ перенесли на шесть часов из-за погоды - источник

Матч 1/8 финала ЧМ между Англией и Мексикой перенесен на шесть часов.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Claro Sports.



По данным источника, причиной стала возможная гроза. Матч начнется в 21:00 по мск, вместо 03:00. Встреча состоится 5 июля на стадионе "Ацтека".