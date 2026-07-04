Генич высказался о сенсационной игре Кабо-Верде против Аргентины

Игра сборной Кабо-Верде против Аргентины заслуживает высокой оценки, считает Константин Генич.



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- Кабо-Верде надо поаплодировать. Они не проиграли никому в основное время. Я бы их, может, проверил на допинг. Они носились весь матч, невзирая на то, что аргентинцы лучше работают с мячом, - цитирует Генича "Матч ТВ"

Комментатор признался, что африканская команда приятно удивила его тем, как выглядела на протяжении всего матча 1/16 финала чемпионата мира - 2026.Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. Лишь в дополнительное время действующие чемпионы мира сумели склонить чашу весов в свою пользу, одержав победу со счётом 3:2. В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с Египтом.