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Канчельскис призвал не спешить с выводами о будущем обладателе "Золотого мяча"

Андрей Канчельскис призвал не спешить с выводами о будущем обладателе "Золотого мяча".
Фото: ФИФА
По мнению экс-полузащитника сборной России, Гарри Кейн входит в число претендентов на престижную награду, однако конкуренция остаётся очень высокой.

- В любом случае он вошёл в историю своей страны и является легендой Англии. Сейчас много претендентов на "Золотой мяч" - Мбаппе, Месси, Дембеле и другие футболисты. Давайте посмотрим, что будет дальше, - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

В прошедшем клубном сезоне Кейн забил 61 мяч и отдал семь ассистов на партнёров, а на чемпионате мира - 2026 уже записал на свой счёт пять голов. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне.

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