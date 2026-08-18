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"Меня это не касается". Воробьев - о ситуации в "Локомотиве"

Нападающий "Краснодара" Дмитрий Воробьев не стал комментировать проблемы бывшего клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
- У "Локомотива" очень много проблем с реализацией, в частности после вашего ухода. Сейчас не самое лучшее положение у команды...

- Так скажем: я уже в другой команде, поэтому меня это не касается.

Дмитрий Воробьев покинул московский "Локомотив" в это летнее трансферное окно и присоединился к "Краснодару", воспитанником академии которого является. Нападающий подписал контракт с "быками" до 30 июня 2030 года.

Напомним, Воробьев защищал цвета "железнодорожников" с лета 2024 года.

Источник: "СЭ"

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