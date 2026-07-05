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Канчельскис назвал секрет хорошей игры Месси в 39 лет

Андрей Канчельскис объяснил, за счёт чего Лионель Месси продолжает демонстрировать высокий уровень игры в 39 лет.
Фото: ФИФА
Экс-футболист отметил, что с возрастом игрокам приходится уделять подготовке ещё больше внимания, и именно этим, по его мнению, Месси выгодно отличается от многих других.

- Месси - великий футболист. Касаемо того, как он подтверждает… Много тренируется. Надо тренироваться. Чем больше лет, тем больше надо тренироваться. Месси великий - это однозначно, - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".

На нынешнем чемпионате мира капитан сборной Аргентины уже забил семь мячей и возглавляет гонку бомбардиров. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони встретится со сборной Египта.

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