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Дзюба рассказал, за какую сборную переживает на ЧМ-2026

Симпатии Артёма Дзюбы на чемпионате мира - 2026 остаются на стороне сборной Португалии.
Фото: ФИФА
Бывший форвард сборной России признался, что внимательно следит за выступлением команды Роберто Мартинеса и продолжает поддерживать Криштиану Роналду.

- Последние две ночи не высыпался. Сначала Роналду, потом за Кабо-Верде переживал. Я не переобуваюсь - болею дальше за Роналду и Португалию, - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

Португальцы пробились в 1/8 финала, обыграв Хорватию со счётом 2:1. Победу команде помог принести Криштиану Роналду, реализовавший пенальти и впервые отличившийся в плей-офф чемпионатов мира.

Добавим, что португальцы в следующем раунде турнира проведут поединок против Испании.

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