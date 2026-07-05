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Франция обыграла Парагвай и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Франции оформила выход в четвертьфинал чемпионата мира - 2026, с минимальным счётом переиграв Парагвай в матче 1/8 финала.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась победой команды Дидье Дешама - 1:0.

До перерыва соперники не смогли открыть счёт, а ключевой эпизод произошёл на 70-й минуте. Французы получили право на пенальти, который уверенно реализовал Килиан Мбаппе. Этот мяч оказался единственным и принёс европейской сборной путёвку в следующий раунд.

Теперь Франции предстоит встретиться с Марокко, ранее разгромившим Канаду (3:0).

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