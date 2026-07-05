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Месси и Мбаппе - лидеры ЧМ-2026 по проценту расстояния, пройденного пешком

Статистический портал Opta назвал двух полевых футболистов с наибольшим процентом дистанции, преодоленной пешком.
Фото: Getty Images
По информации Opta, Месси прошел пешком 47% от всей преодоленной им дистанции, Мбаппе - 45%. Отмечается, что учитывались показатели футболистов, которые сыграли минимум 150 минут на мундиале.

На данный момент Лионель Месси провел 4 матча и забил 7 голов в составе сборной Аргентины на чемпионате мира-2026. Килиан Мбаппе сыграл в пяти встречах, поразил ворота соперников 7 раз и отдал 2 результативные передачи.

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