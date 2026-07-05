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Пономарёв заявил, что Россия заняла бы последнее место в любой группе на ЧМ-2026

Владимир Пономарёв скептически оценил возможное выступление сборной России на чемпионате мира - 2026.
Фото: РФС
Специалист считает, что национальной команде было бы крайне тяжело конкурировать с участниками турнира.

- Наша команда заняла бы последнее место в любой группе. Ни с кем не справилась бы. Мы ведь и в товарищеских матчах проигрывали Чили и Египту, - передаёт слова эксперта Metaratings.ru.

Российская сборная пропускает чемпионат мира - 2026 из-за отстранения от международных соревнований, которое действует с 2022 года.

Мундиаль проходит с 11 июня на территории США, Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.

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