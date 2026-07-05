Аршавин назвал условие, при котором Кейн получит "Золотой мяч"

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- Всё зависит от того, кто станет чемпионом мира. Если станут французы, эту награду получит кто-то из их состава, - передаёт слова Аршавина "Чемпионат"

По мнению экс-футболиста, одного успешного сезона английскому форварду Гарри Кейну может оказаться недостаточно.Следующий шаг к этой цели сборная Англии может сделать уже в матче 1/8 финала против Мексики, который состоится ночью 6 июля.Напомним, англичане в 1/16 финала одержали победу над ДР Конго. Кейн в той игре отметился двумя забитыми мячами.