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Аршавин назвал условие, при котором Кейн получит "Золотой мяч"

Борьба за "Золотой мяч" в 2026 году напрямую связана с итогами чемпионата мира. Такое мнение высказал бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин.
Фото: ФИФА
По мнению экс-футболиста, одного успешного сезона английскому форварду Гарри Кейну может оказаться недостаточно.

- Всё зависит от того, кто станет чемпионом мира. Если станут французы, эту награду получит кто-то из их состава, - передаёт слова Аршавина "Чемпионат".

Следующий шаг к этой цели сборная Англии может сделать уже в матче 1/8 финала против Мексики, который состоится ночью 6 июля.

Напомним, англичане в 1/16 финала одержали победу над ДР Конго. Кейн в той игре отметился двумя забитыми мячами.

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