Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Парагвай
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен
Бразилия
0 - 0 0 0
Норвегия2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
ХимнасияЗавершен

Пономарев: мексиканцы более привычны к высокогорью - могут дёрнуть сборную Англии

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии.
Фото: ФИФА
- Говорят, из-за того, что игра пройдет в высокогорье, футболисты сборной Англии, возможно, примут перед матчем виагру, чтобы насытить организм кислородом и избежать головокружения. Что думаете об этой информации?

- В высокогорье играть очень сложно. Мы как-то играли на высоте 4000 метров - это очень трудно, очень противно: ноги не бегут, кислорода нет.
Это все медицинские моменты. Врачам виднее. Ну, пусть принимают, если считают нужным. Это ж не допинг. Ведь надо учитывать, что на высоте кровь сворачивается быстрее, из-за чего может быть кислородное голодание. Мексиканцы всё-таки более привычны к высокогорью. Так что могут дёрнуть они сборную Англии. Громоздкому Кейну физически тяжело будет играть в высокогорье.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится