Пономарев: мексиканцы более привычны к высокогорью - могут дёрнуть сборную Англии

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии.

Фото: ФИФА

- Говорят, из-за того, что игра пройдет в высокогорье, футболисты сборной Англии, возможно, примут перед матчем виагру, чтобы насытить организм кислородом и избежать головокружения. Что думаете об этой информации?



- В высокогорье играть очень сложно. Мы как-то играли на высоте 4000 метров - это очень трудно, очень противно: ноги не бегут, кислорода нет.

Это все медицинские моменты. Врачам виднее. Ну, пусть принимают, если считают нужным. Это ж не допинг. Ведь надо учитывать, что на высоте кровь сворачивается быстрее, из-за чего может быть кислородное голодание. Мексиканцы всё-таки более привычны к высокогорью. Так что могут дёрнуть они сборную Англии. Громоздкому Кейну физически тяжело будет играть в высокогорье.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info