Ташуев объяснил, почему "Золотой мяч" должен получить Месси

Сергей Ташуев не считает Гарри Кейна главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".



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- У него один конкурент в борьбе за "Золотой мяч" - это Месси. Лионель уже заканчивает. Его надо почетно наградить, чтобы он завершил карьеру с "Золотым мячом". Надо отдать должное его вкладу в футбол, - приводит слова Ташуева "Чемпионат"

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" стал Усман Дембеле, которому приз вручили по итогам сезона-2024/25. По мнению российского специалиста, английскому форварду будет крайне сложно опередить Лионеля Месси, который заслужил получить награду перед завершением карьеры.Предыдущим обладателем "Золотого мяча" стал Усман Дембеле, которому приз вручили по итогам сезона-2024/25.