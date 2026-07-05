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Ташуев объяснил, почему "Золотой мяч" должен получить Месси

Сергей Ташуев не считает Гарри Кейна главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".
Фото: ФИФА
По мнению российского специалиста, английскому форварду будет крайне сложно опередить Лионеля Месси, который заслужил получить награду перед завершением карьеры.

- У него один конкурент в борьбе за "Золотой мяч" - это Месси. Лионель уже заканчивает. Его надо почетно наградить, чтобы он завершил карьеру с "Золотым мячом". Надо отдать должное его вкладу в футбол, - приводит слова Ташуева "Чемпионат".

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" стал Усман Дембеле, которому приз вручили по итогам сезона-2024/25.

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