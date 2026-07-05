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"Закончу, когда сам захочу". Роналду сделал заявление перед матчем с Испанией

Криштиану Роналду вновь отказался обсуждать сроки завершения карьеры в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира - 2026 с Испанией нападающий дал понять, что не собирается принимать решения под давлением извне и сейчас полностью сосредоточен на предстоящей встрече.

- Так было с тех пор, как я присоединился к сборной в 18 лет, и это не изменится. Я всегда там, душой и телом. Играю я или нет, у меня всегда будет важная роль. Я закончу тогда, когда сам захочу. Не тогда, когда этого хотят другие, - передает слова Роналду AS.

Матч между сборными Португалии и Испании состоится в рамках 1/8 финала чемпионата мира - 2026. Победитель встречи продолжит борьбу за выход в полуфинал турнира.

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