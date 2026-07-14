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Игрок "Спартака" Ву назвал победителя матча Франция - Испания

Защитник "Спартака" Кристофер Ву отдал предпочтение сборной Франции в преддверии полуфинала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Футболист считает, что обе команды заслужили место в четвёрке сильнейших, однако именно французы должны сделать последний шаг к финалу.

- Мне кажется, Франция очень хорошо провела свои матчи, Испания тоже выступает неплохо. В полуфинале будет интересный матч, но победит Франция, - приводит слова Ву "Матч ТВ".

Победитель этого полуфинала получит право сыграть в решающем матче мирового первенства против сильнейшей команды пары Англия - Аргентина. Встреча Франции и Испании состоится 14 июля и начнётся уже через час - в 22:00 мск.

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