Игрок "Спартака" Ву назвал победителя матча Франция - Испания

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- Мне кажется, Франция очень хорошо провела свои матчи, Испания тоже выступает неплохо. В полуфинале будет интересный матч, но победит Франция, - приводит слова Ву "Матч ТВ"

Футболист считает, что обе команды заслужили место в четвёрке сильнейших, однако именно французы должны сделать последний шаг к финалу.Победитель этого полуфинала получит право сыграть в решающем матче мирового первенства против сильнейшей команды пары Англия - Аргентина. Встреча Франции и Испании состоится 14 июля и начнётся уже через час - в 22:00 мск.