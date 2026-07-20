В "Спартаке" заявили о "тотальном неуважении" после Суперкубка

"Это решение — тотальное неуважение к футбольному клубу "Спартак" Москва. Не надо никаких привилегий. Мы просим только уважать футбольный клуб "Спартак", — заявил Кахигао.
Спортивный директор объяснил, что судья Евгений Буланов решил проводить серию пенальти у трибуны с болельщиками "Зенита", поскольку по ходу встречи с сектора спартаковских фанатов на поле летели посторонние предметы. При этом Кахигао напомнил, что, по его мнению, подобные инциденты ранее происходили и с участием болельщиков "Зенита", однако аналогичных решений тогда не принималось.
Также представитель московского клуба обратил внимание на эпизод с Александром Соболевым, который после реализованного пенальти в компенсированное время, по словам Кахигао, спровоцировал трибуну "Спартака". Функционер считает, что последствия этой ситуации в итоге ударили не по игроку, а по сопернику.
Напомним, "Зенит" выиграл Суперкубок России, обыграв "Спартак" в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
Источник: "Чемпионат"