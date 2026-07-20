Надписи на русском языке появились на футбольном поле во время финала ЧМ

Надписи на русском языке появились на футбольном поле во время перерыва финала ЧМ-2026.

Фото: Getty Images

На большом полотне были замечены слова "любовь", "мир" и "исследовать", а также футбола с надписью "Russia".



Команды не смогли открыть счет за первые 45 минут встречи. Защитник аргентинцев Лисандро Мартинес был заменен из-за травмы.