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Надписи на русском языке появились на футбольном поле во время финала ЧМ
Вчера, 23:34
Надписи на русском языке появились на футбольном поле во время перерыва финала ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
На большом полотне были замечены слова "любовь", "мир" и "исследовать", а также футбола с надписью "Russia".
Команды не смогли открыть счет за первые 45 минут встречи. Защитник аргентинцев Лисандро Мартинес был заменен из-за травмы.
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Чемпионат Испании
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Владислав Гудукин
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