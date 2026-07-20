Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Новичок "Спартака" Парада объяснил поражение в Суперкубке одним словом

Новичок красно-белых Виктор Парада объяснил, почему команда осталась без первого трофея сезона.
Фото: ФК "Спартак"
По словам футболиста, команда контролировала ход встречи, а исход финала решила не игра, а невезение.

"Мы играли лучше "Зенита", вели в счете на протяжении часа, но в концовке пропустили с пенальти. Это невезение, но нам нужно двигаться дальше", — заявил Парада в интервью "Матч ТВ".

Защитник также отметил, что пропущенный в компенсированное время мяч не выбил команду из колеи перед серией пенальти. По его словам, спартаковцы были полностью сосредоточены на исполнении 11-метровых ударов, а итоговое поражение не связано с психологическим состоянием игроков.

Кроме того, Парада поблагодарил болельщиков за поддержку. Несмотря на то что матч проходил в Нижнем Новгороде, футболист признался, что команда чувствовала себя почти как дома благодаря многочисленным поклонникам красно-белых.

Напомним, основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался "Зенит" — 4:2.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится