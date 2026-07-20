Новичок "Спартака" Парада объяснил поражение в Суперкубке одним словом

"Мы играли лучше "Зенита", вели в счете на протяжении часа, но в концовке пропустили с пенальти. Это невезение, но нам нужно двигаться дальше", — заявил Парада в интервью "Матч ТВ".
Защитник также отметил, что пропущенный в компенсированное время мяч не выбил команду из колеи перед серией пенальти. По его словам, спартаковцы были полностью сосредоточены на исполнении 11-метровых ударов, а итоговое поражение не связано с психологическим состоянием игроков.
Кроме того, Парада поблагодарил болельщиков за поддержку. Несмотря на то что матч проходил в Нижнем Новгороде, футболист признался, что команда чувствовала себя почти как дома благодаря многочисленным поклонникам красно-белых.
Напомним, основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался "Зенит" — 4:2.
Источник: "Матч ТВ"