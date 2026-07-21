Кечинов назвал Испанию главной силой мирового футбола

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- Испания снова стала командой-династией? Да, у испанцев не меняется стиль. Соперник постоянно бегает без мяча. За счет этого стиля Испания теперь гегемон во всем мире, - приводит слова Кечинова "РБ Спорт"

По мнению экс-игрока, испанцы продолжают придерживаться фирменного стиля, который приносит им громкие победы.На чемпионате мира - 2026 испанская команда завоевала золотые медали, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0. Победный мяч в дополнительное время записал на свой счёт Ферран Торрес.