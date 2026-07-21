Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Кечинов назвал Испанию главной силой мирового футбола

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов высоко оценил нынешнюю сборную Испании, заявив, что команда вновь превратилась в главную силу мирового футбола.
Фото: ФИФА
По мнению экс-игрока, испанцы продолжают придерживаться фирменного стиля, который приносит им громкие победы.

- Испания снова стала командой-династией? Да, у испанцев не меняется стиль. Соперник постоянно бегает без мяча. За счет этого стиля Испания теперь гегемон во всем мире, - приводит слова Кечинова "РБ Спорт".

На чемпионате мира - 2026 испанская команда завоевала золотые медали, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0. Победный мяч в дополнительное время записал на свой счёт Ферран Торрес.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится