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Батраков высказался о победе Испании в финале ЧМ-2026

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал победу сборной Испании в финале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Футболист отметил, что зрелищность решающего матча уже не имеет значения для чемпионов, ведь главным итогом стал завоёванный трофей.

- Футболисты сборной Испании не думают, интересным ли получился этот матч или нет, они сейчас кубок подняли и забыли обо всем. Поэтому поздравляю испанцев с победой, - передаёт слова Батракова "Матч ТВ".

Испанская команда стала победителем мундиаля, обыграв в финале Аргентину с минимальным счётом 1:0. Автором решающего мяча в дополнительное время стал Ферран Торрес.

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