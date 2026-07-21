Батраков высказался о победе Испании в финале ЧМ-2026

Фото: ФИФА

- Футболисты сборной Испании не думают, интересным ли получился этот матч или нет, они сейчас кубок подняли и забыли обо всем. Поэтому поздравляю испанцев с победой, - передаёт слова Батракова "Матч ТВ"

Футболист отметил, что зрелищность решающего матча уже не имеет значения для чемпионов, ведь главным итогом стал завоёванный трофей.Испанская команда стала победителем мундиаля, обыграв в финале Аргентину с минимальным счётом 1:0. Автором решающего мяча в дополнительное время стал Ферран Торрес.