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Экс-хавбек "Зенита" играл на ЧМ-2026 с переломом ребра - источник

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес провёл турнир с серьезной травмой. Об этом стало известно только после завершения чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Как пишет Bolavip, полузащитник сборной Аргентины выступал с переломом ребра.

Источник сообщает, что повреждение не давало бывшему игроку "Зенита" полноценно дышать и беспокоило его свыше недели. По этой причине Паредес остался в запасе на финальную встречу с Испанией, в которой аргентинцы уступили со счётом 0:1 после дополнительного времени.

Уточняется, что информацию о травме решили не предавать огласке. Такое решение совместно приняли сам футболист, медицинский штаб и тренеры сборной, опасаясь, что соперники могут сознательно воздействовать на болезненную область во время игры.

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