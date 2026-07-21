Экс-хавбек "Зенита" играл на ЧМ-2026 с переломом ребра - источник

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес провёл турнир с серьезной травмой. Об этом стало известно только после завершения чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА





Источник сообщает, что повреждение не давало бывшему игроку "



Уточняется, что информацию о травме решили не предавать огласке. Такое решение совместно приняли сам футболист, медицинский штаб и тренеры сборной, опасаясь, что соперники могут сознательно воздействовать на болезненную область во время игры. Как пишет Bolavip, полузащитник сборной Аргентины выступал с переломом ребра.Источник сообщает, что повреждение не давало бывшему игроку " Зенита " полноценно дышать и беспокоило его свыше недели. По этой причине Паредес остался в запасе на финальную встречу с Испанией, в которой аргентинцы уступили со счётом 0:1 после дополнительного времени.Уточняется, что информацию о травме решили не предавать огласке. Такое решение совместно приняли сам футболист, медицинский штаб и тренеры сборной, опасаясь, что соперники могут сознательно воздействовать на болезненную область во время игры.