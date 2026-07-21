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Самедов оценил триумф сборной Испании на чемпионате мира

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов считает, что сборная Испании заслуженно стала чемпионом мира.
Фото: ФИФА
По его мнению, именно испанцы выглядели сильнее остальных команд на решающей стадии турнира и закономерно завоевали трофей.

- Победа Испании закономерна. Команда прибавляла по ходу турнира, была лучшей в плей-офф, где прошлась катком по соперникам. Испания доминировала довольно сильно, - цитирует футболиста "Чемпионат".

В финале мундиаля "красная фурия" с минимальным счётом обыграла Аргентину. Единственный мяч в дополнительное время забил Ферран Торрес, принеся своей команде победу - 1:0.

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