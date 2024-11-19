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Депутат Журова: матч США - Россия мог стать украшением ЧМ-2026. ФИФА и УЕФА действуют себе во вред
Депутат "Единой России" Светлана Журова прокомментировала недопуск российской сборной до участия в Чемпионате Мира-2026.
Фото: Getty Images
"ФИФА и УЕФА действуют себе во вред, не допуская сборную России до крупных турниров. Нарушаются все спортивные принципы. Грядущий чемпионат мира лишится очень ярких болельщиков из России, если нашу сборную не допустят. А матч между США и Россией мог бы стать настоящим украшением ЧМ-2026", - заявила Журова.
Ранее стало известно, что
сборная России
не будет допущена до участия в отборочном турнире к Чемпионату Мира-2026, финальная стадия которого пройдет в США, Канаде и Мексике. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов позже заявил, что теоретически шанс на участие в отборочном цикле у России остается.
Сборная России не принимает участия в официальных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА с 14-го ноября 2021-го года. Тогда Россия минимально уступила Хорватии (0:1) в квалификации к ЧМ-2022 в Катаре. В ноябрьскую паузы на матчи сборных соперниками России стали Бруней и Сирия.
Источник: "
РБ Спорт
"
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Чемпионат Мира
Сегодня, 19:35
Опубликовал:
Aslan Arshba
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