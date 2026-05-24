Сборная Ирана перенесла тренировочный лагерь ЧМ-2026 из США в Мексику

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу сборной Ирана перенести тренировочный лагерь команды на чемпионате мира из американского Тусона в приграничный мексиканский город Тихуана.

Фото: Getty Images

Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. По словам Таджа, этот перенос поможет избежать сложностей, связанных с визами, а иранская национальная команда сможет напрямую летать в Мексику рейсами Iran Air.



Два матча группового этапа ЧМ-2026 Иран проведёт в городе Инглвуд, штат Лос-Анджелес — с Новой Зеландией 15 июня и Бельгией 21 июня, ещё одна игра пройдёт в Сиэтле 26 июня, в ней иранцам будет противостоять сборная Египта.



Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.