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Смородская: не думаю, что мы сейчас хорошо выглядели бы на ЧМ, вышли из формы

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала Rusfootball.info, чем ее удивляет чемпионат мира по футболу и о том, как бы на этом турнире сейчас выглядела сборная России.
Фото: РФС
- Конечно, то, что сборная Германии проиграла сейчас Эквадору, это сенсация. По-другому и не назовешь. Но мундиаль не может быть без таких сенсационных результатов. Интересно, довольно интересно...

Вообще, выделила бы на этом турнире, что есть команды, от которых ждёшь большего, а они этого не показывают. А есть те, от которых ничего не ждёшь, и они проявляют себя. Великолепный вратарь у Кабо-Верде, невероятный просто! Есть игроки, которые запоминаются.

- По традиции все следят за гонкой Месси и Роналду. Вы на чьей стороне здесь?

- Они оба великие. Но с Месси никто сравниться не может. Даже Роналду. Потому что Месси всегда там, где он нужен. Искусство чутья футбольного, бог ему очень много дал. Тем не менее Роналду молодец: в прекрасной форме, забил два мяча.

- Если бы наша сборная сейчас выступала на этом чемпионате, как бы она там выглядела?

- Я не думаю, что мы выглядели бы хорошо. Потому что мы вышли из формы состязаний. Надо сначала войти в форму и затем участвовать. Думаю, что в ближайшие год-два мы так и поступим.

- В смысле?

- Будут добиваться, чтобы нас допустили, а в это время будем тренироваться. И не только на очень слабых командах. Может, ещё кто-то согласится с нами сыграть.

- Через какое время нашу сборную допустят на международную арену? Как считаете?

- Год-два, думаю.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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